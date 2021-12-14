Toyota выпустит меньше дефицитных внедорожников Land Cruiser

Компания Toyota продлит остановки производства на заводах в Японии, из-за чего в 2021 году будет выпущено меньше автомобилей, чем планировалось. Временно остановят также конвейер с Toyota Land Cruiser 300, спрос на который уже значительно превышает предложение.

Toyota выпустит меньше дефицитных внедорожников Land Cruiser

Причина такого решения боссов японского автогиганта заключается в нехватке микрочипов и электронных компонентов.

От глобального дефицита микрочипов потери несут практически все автопроизводители. Причем не только азиатские, но и европейские. Например, немецкий концерн Daimler из-за нехватки микрочипов на месяц закрыл свой завод в венгерском городе Кечкемет, который выпускает автомобили Mercedes-Benz.

В 2021 году Toyota планирует выпустить 9 млн автомобилей. Ранее ожидалось, что в текущем году с конвейеров этой компании сойдет 9,3 млн автомобилей. Однако, планы скорректировали из-за дефицита микрочипов.

Между тем, очередь за некоторыми комплектациями Toyota Land Cruiser 300 растянулась уже на несколько лет вперед. Особой популярностью пользуются топовые версии. И именно их как раз японцы не успевают выпускать.

В Украине сейчас Toyota Land Cruiser 300 стоит от 2 273 742 гривен. Он оснащается 3,3 л твин-турбо дизельным двигателем, который работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, ране стало известно, что Toyota начала брать деньги за дистанционный запуск двигателя.


Максимов Віталій, Тудей

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