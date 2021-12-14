"Укрзализныця" показала обновленную железнодорожную станцию "Татаров-Буковель"

На ближайшей железнодорожной к горнолыжному курорту "Буковель" остановке продолжаются восстановительные работы. До конца года "Укрзализныця" обещает запустить "Буковельский экспресс".

Фото: Укрзализныця

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В настоящее время со 180 до 324 метров увеличена железнодорожная платформа станции. Теперь она может принимать поезда, в составе которых 12 вагонов (ранее – до 6 вагонов).

Кроме того, на платформе установлено современное LED освещение. Произведен ремонт фасада здания остановочного пункта, зала ожидания и железнодорожных касс. Продолжается обустройство привокзальной территории. На фасаде здания будет сохранено историческое название Татаров.

В "Укрзализныци" напоминают, что станция Татаров и ее железнодорожный вокзал является памятником архитектуры, возведенной в 1894 году. Реновацию станции проводят в рамках программы "Большая стройка".

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

"Буковельский экспресс" будет курсировать по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта.

"Таким образом украинцы и гости страны получают возможность увидеть красоту и исторические достопримечательности города Льва и дальше, непосредственно из Львова, добраться до курорта "Буковель" или осуществить мечту подняться на самую высокую гору Украины - Говерлу, доехав до Ворохты", - отметил руководитель пассажирского направлении УЗ Александр Перцовский.

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

На маршруте будет использоваться современный дизель-поезд отечественного производства, который компания получит от производителя в декабре. Этот поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3 имеет максимальную скорость 140 км/ч. В составе поезда три вагона – 170 мест.

Напомним, в начале декабря в первый рейс отправился поезд №5/6 Мариуполь - Рахов, преодолевающий самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине протяженностью 1806 км. Он соединяет семь областей. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка – в самом высокогорном городе Украины.