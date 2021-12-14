Рекомендации экспертов, как водителям вести себя в гололед

Спасатели ГСЧС Украины предупредили, что в ближайшие дни во многих регионах нашей страны возможен гололед и попросили водителей быть особенно осторожными. Существуют простые правила, как снизить риск попадания в ДТП при таких погодных условиях.

Рекомендации экспертов, как водителям вести себя в гололед

Прежде всего эксперты рекомендуют снизить привычную скорость примерно на 5-10 километров. Конечно, менять свои привычки не очень просто, но это действенный способ снижения риска попадания в дорожную аварию при гололеде.

Кроме того, нужно увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Так у вас будет больше времени отреагировать на внезапное изменение дорожной ситуации.

Опытные водители на скользкой дороге обязательно держат руки в верхнем секторе рулевого колеса и используют торможение двигателем. Они не нажимают на тормоз при повороте или заносе, и не двигаются на нейтралке. А при приближении к пешеходному переходу или остановке общественного транспорта заранее переносят ногу на педаль тормоза.

Кроме того, при гололеде водители приспускают все шины примерно на 0,3 бара. После этого автомобиль будет гораздо лучше держать дорогу, разгоняется и тормозить. Конечно, приспущенные шины страдают от перегрева, но в минусовой температуре об этом речь не идет.

При экстренном торможении на прямой в автомобиле с ABS педаль тормоза нужно нажать как можно сильнее. Если этой системы нет, то тормозить прерывисто, не допуская блокировки колес.

Напомним, ранее мы назвали пять лучших лайфхаков для водителей зимой.


Максимов Віталій, Тудей

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