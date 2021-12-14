Подразделение Harley-Davidson выходит на биржу с оценкой $1,7 миллиарда

Подразделение Harley-Davidson по производству электромотоциклов — компания LiveWire — выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу через слияние со SPAC-фирмой AEA-Bridges Impact Corp. Об этом сообщается в пресс-релизе Harley-Davidson.

Подразделение Harley-Davidson выходит на биржу с оценкой $1,7 миллиарда
Фото: drivenn

После выхода на биржу предварительная оценка подразделения будет составлять $1,77 млрд.

Детали слияния со SPAC-фирмой

В рамках сделки LiveWire получит доступ к средствам SPAC в $400 млн. Еще по $100 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании выделят стратегические партнеры — Harley-Davidson и тайваньский производитель скутеров и мотоциклов KYMCO.

Компания направит эти средства на улучшение продукции и расширение производства.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2022 года.

Подразделение LiveWire появилось в Harley-Davidson в 2019 году. Помимо электромотоциклов он также выпускает электровелосипеды для детей STACYC. Harley-Davidson сбережет долю компании в 74%, AEA-Bridges Impact будет принадлежать 17%.

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