В Луганской области на скользкой дороге перевернулась маршрутка с пассажирами, есть погибший

Водитель и еще шесть пассажиров получили травмы.

В Старобельском районе Луганской области, возле села Орехово, перевернулась маршрутка, в результате чего один пассажир погиб, водитель и еще шесть пассажиров получили травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня, в 6:40 утра в Старобельском районе неподалеку с. Орехово, на трассе Чугуев-Милово произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса... В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Фото: lg.npu.gov.ua

Двое пассажиров были госпитализированы, другим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.

По предварительной информации, водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину.

Напомним, 7 декабря возле села Брусилов в Черниговском районе на дороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП погибли 13 человек, еще семерых госпитализировали в тяжелом состоянии.