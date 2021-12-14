В Луганской области на скользкой дороге перевернулась маршрутка с пассажирами, есть погибший

Водитель и еще шесть пассажиров получили травмы.

В Старобельском районе Луганской области, возле села Орехово, перевернулась маршрутка, в результате чего один пассажир погиб, водитель и еще шесть пассажиров получили травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня, в 6:40 утра в Старобельском районе неподалеку с. Орехово, на трассе Чугуев-Милово произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса... В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

61b8532f6951a.jpeg

Фото: lg.npu.gov.ua

Двое пассажиров были госпитализированы, другим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.

По предварительной информации, водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину.

Напомним, 7 декабря возле села Брусилов в Черниговском районе на дороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП погибли 13 человек, еще семерых госпитализировали в тяжелом состоянии.

После этой аварии МВД анонсировало изменения в законодательство для повышения безопасности на дорогах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных силВ Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных сил
Украина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный КрымУкраина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный Крым
Лоукостер Vueling Airlines запустил рейсы из Украины в ЕСЛоукостер Vueling Airlines запустил рейсы из Украины в ЕС
МВД после аварии маршрутки возле Чернигова анонсировало изменения в законодательство для повышения безопасности на дорогахМВД после аварии маршрутки возле Чернигова анонсировало изменения в законодательство для повышения безопасности на дорогах
В Украине появятся автомобили новой марки: известны ценыВ Украине появятся автомобили новой марки: известны цены
Блок рекламы


Похожие новости
На Днепропетровщине перевернулась легковушка, погиб мужчина и пострадало две девушкиНа Днепропетровщине перевернулась легковушка, погиб мужчина и пострадало две девушки
Во Львовской области автобус с 20 пассажирами столкнулся с грузовикомВо Львовской области автобус с 20 пассажирами столкнулся с грузовиком
В Полтавской области завершился ремонт трассы М-03 в Лубенском районеВ Полтавской области завершился ремонт трассы М-03 в Лубенском районе
Под Черниговом маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 10 человекПод Черниговом маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 10 человек
В Житомирской области в ДТП погибли отец и двое детей, мать в больницеВ Житомирской области в ДТП погибли отец и двое детей, мать в больнице
В Кировоградской области в ДТП погиб водительВ Кировоградской области в ДТП погиб водитель
Вблизи Винницы на автодороге перевернулась цистерна с аммиакомВблизи Винницы на автодороге перевернулась цистерна с аммиаком
В Харьковской области автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погиблаВ Харьковской области автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погибла
В Сумской области завершился ремонт трассы Н-12 Сумы-ПолтаваВ Сумской области завершился ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава
На Николаевщине произошла масштабная авария с участием четырех грузовиков, есть погибшийНа Николаевщине произошла масштабная авария с участием четырех грузовиков, есть погибший
Последние новости
Подгружаем последние новости