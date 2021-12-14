BMW представит в январе электромобиль iX M60 и технологию смены цвета кузова нажатием кнопки

В понедельник BMW подтвердила, что её продукция будет широко представлена на выставке потребительской электроники CES 2022, которая пройдёт в грядущем январе. В рамках мероприятия компания должна представить электромобиль iX M60 и ряд новых впечатляющих технологий.

Источник изображения: BMW

iX M60 будет построен на базе платформы кроссовера iX xDrive50, представленного широкой публике в сентябре. Данный автомобиль обладает аккумуляторной батареей ёмкостью 111,5 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода около 480 км, а мощность двигателей составляет 516 лошадиных сил. Предполагается, что мощность iX M60 будет выше, чем у iX xDrive50. Ожидается, что новый электромобиль предложит широкий набор опций, включая различные варианты отделки и колёс.

BMW также подтвердила, что покажет технологию изменения цвета кузова одним нажатием кнопки, а также заявила, что продемонстрирует «ультрасовременный автомобильный кинотеатр». Компания пока не вдаётся в подробности, потому придётся дождаться CES 2022 чтобы узнать больше о новейших наработках BMW.



