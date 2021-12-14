Названы причины, по которым откажут в регистрации растаможенных машин

Иногда владельцы автомобилей, которые уже прошли сертификацию и растаможку, сталкиваются с ситуацией, когда им отказывают в регистрации транспортного средства. Эксперты общественной организации "АвтоЕвроСила" объяснили, в каких случаях это обязательно произойдет.

Названы причины, по которым откажут в регистрации растаможенных машин

В частности, существует три причины, почему отказывают в регистрации уже растаможенного автомобиля.

Это произойдет, во-первых, если владелец машины подал неполный пакет документов.

Во-вторых, если идентификационные номера составных частей транспортного средства не соответствуют тем, которые указаны в поданных документах.

Кроме того, в-третьих, отказать в регистрации автомобиля обязаны, если в Едином реестре должников есть исполнительные производства в отношении владельца этого транспортного средства. Эту информацию инспекторы получают из Единого государственного реестра транспортных средств, базы данных про разыскиваемые транспортные средства, Государственного реестра обременений движимого имущества, Единого реестра должников, а также из базы Интерпола.

Автомобиль по базам пробивают инспекторы в обязательном порядке на этапе постановки его на учет.

Напомним, ранее мы рассказали, кто в Украине может до 8 февраля 2022 года воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

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