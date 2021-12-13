Названы типовые нарушения при ввозе евроблях в Украину

При ввозе в Украину автомобилей на иностранных номерах и при их растаможке самые типичные нарушения – поддельные документы и недостоверная информация. Об этом рассказала пресс-служба таможни Закарпатской области.

Названы типовые нарушения при ввозе евроблях в Украину

В ноябре 2021 года подразделения Закарпатской таможни провели ряд аналитико-поисковых и проверочных мероприятий, в том числе с использованием возможностей международного взаимодействия, по результатам которых составлено 90 протоколов за нарушение таможенного законодательства при ввозе автомобилей.

Среди типичных правонарушений – незаконный ввоз на таможенную территорию Украины автомобилей на основании документов, имеющих признаки подделки или в которых указаны ложные сведения.

Нужно отметить, что таможня в рамках таможенного аудита может проверять документы, на основании которых был ввезен автомобиль или была осуществлена его растаможка, в течение 3 лет.

Так, например, недавно таможня изъяла автомобиль, который растаможили еще в 2019 году. Таможенникам показалась поддельной доверенность, которую предоставили во время его ввоза. На основании этого гражданина Молдовы оштрафовали в размере 100% стоимости автомобиля и конфисковали это транспортное средство.

Напомним, ранее сообщалось, что Координационно-мониторинговая таможня забрала на штрафплощадку автомобиль BMW 2020 года выпуска из-за того, что его пытались ввезти в Украину по заниженной стоимости. Украинские таможенники получили подтверждение о настоящей стоимости автомобиля от своих румынских коллег.


Максимов Віталій, Тудей

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