Минюст бесплатно отдает конфискованные автомобили Skoda и BMW

Министерство юстиции Украины объявило, что готово бесплатно передать через ГП "СЕТАМ" семь автомобилей, в том числе Skoda Octavia и BMW 528, которые ранее конфисковали по решению суда за те или иные правонарушения. Но частные лица на них претендовать не могут…

В частности, бесплатно отдадут Renault Clio (1998 года выпуска), Renault Clio (1992), Alfa Romeo 147 (2003), Skoda Octavia (2000), Fiat Multipa (2000), Opel Zafira-А (2003) и BMW 528 (1997).

Заявку на получение бесплатно конфискованного автомобиля могут подать больницы, социальные учреждения, интернаты, детские дома семейного типа, воинские части, пенитенциарные учреждения (следственные изоляторы, колонии, тюрьмы), благотворительные фонды и т.д.

Но одной заявки мало. Вместе с ней необходимо еще аргументировать, почему нужен этот автомобиль.

Заявку на бесплатное получение автомобиля нужно подать до 10 января 2022 года в Министерство юстиции.

Напомним, ранее мы рассказали, кто в Украине может до 8 февраля 2022 года воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации.