General Motors постоит за $2,5 млрд завод по производству аккумуляторов для электромобилей в США

Совместное предприятие General Motors и LG Energy Solution, компания Ultium Cells, намерена построить завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей в городе Лансинг (шт. Мичиган, США). Как сообщается на городском сайте, строительство завода обойдётся в $2,5 млрд, в процессе будет создано 1700 рабочих мест.

Источник: gm.com

Такой выбор GM стал большой удачей для Мичигана, поскольку штат уже упустил шанс стать пристанищем для трёх аккумуляторных заводов Ford — их разместили в Кентукки и Теннесси. Судя по обнародованным данным, завод начнёт функционировать в 2025 году. Сначала на нём будут работать 750 сотрудников, к концу 2026 года — 1700.

В самой General Motors не сообщали о точном местоположении производственной площадки, но сообщили, что бизнес обсуждает потенциальные инвестиции в Мичиган и ведёт переговоры с местными властями о получении определённых преимуществ в обмен на инвестиции. Пока неизвестно, какие именно преимущества штат готов предложить производителям, но есть данные, что у местных властей имеются миллиарды долларов помощи, полученной от федеральных властей в связи с пандемией и «избыточные» налоговые поступления. Известно, что городской совет Лансинга встретится сегодня для обсуждения возможных налоговых льгот.

Известно, что GM также подала заявку на налоговые льготы в поселении Орион (Мичиган), где находится завод, выпускающий электромобили Chevrolet Bolt и внедорожники. Компания намерена построить дополнение к заводу, на котором аккумуляторные ячейки будут собираться в модули, готовые к установке в электромобили. В компании заявили, что бизнес потратит $2 млрд на апгрейд заводов для строительства электрокаров, в результате общие инвестиции в Мичиган составят $4,5 млрд.

Источник: gm.com

В целом совместное предприятие намерено построить в Северной Америке четыре предприятия по выпуску аккумуляторных элементов. К 2035 году GM рассчитывает продавать только электромобили, а к 2025 году — представить в мире 30 электрических моделей. Также компания пообещала инвестировать $35 млрд в электрический и автономный транспорт с 2020 по 2025 годы.

На прошлой неделе Toyota объявила о строительстве аккумуляторного завода стоимостью $1,3 млрд в Северной Каролине, Stellantis (ранее Fiat Chrysler), заявила о намерении построить два аккумуляторных завода в Северной Америке. Ford уже объявила о строительстве трёх заводов.

По данным аналитиков LMC Automotive только в этом году продажи электромобилей в США достигнут около 400 000 единиц, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Пока это всего лишь 2,6 % от общего числа продаж, но в компании ожидают, что в следующем году будет продано уже 730 000 машин, а к 2025 — более 2 млн. При этом, даже если расчётный показатель будет достигнут, 2 млн электромобилей — это всего 12% от общего числа новых продаж в США .



