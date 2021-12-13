Toyota начала брать деньги за дистанционный запуск двигателя

Сигнализация с функцией автозапуска может вновь стать актуальной, если возможность делать это со штатного ключа зажигания станет функцией, которая потребует платной подписки на неё. Первый шаг к этому уже сделала компания Toyota…

Toyota начала брать деньги за дистанционный запуск двигателя

По данным The Drive, работоспособность функции дистанционного запуска двигателя с ключа оказалась ограничена сроком действия подписки на неё. Комплект Toyota Remote Connect включает в себя бесплатный пробный период, по истечении которого нужно оформить платную подписку или отказаться от нескольких функций.

Так, владельцы автомобилей с аудиосистемой Audio Plus могут пользоваться дистанционным запуском 3 года с момента покупки, а владельцы автомобилей с мультимедийной системой Premium Audio - 10 лет.

Потом за возможность запускать двигатель на расстоянии придётся платить. Цена – 8 долларов в месяц или 80 долларов в год.

В результате некоторым покупателям б/у автомобилей Toyota придется платить за привычную функцию. Эксперты отметили, что этот японский автогигант первым планирует брать плату за использование возможности, которая не требует дополнительного оборудования и может напрямую связываться с автомобилем через радиочастоту, без использования, например, мобильного приложения.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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