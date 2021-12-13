В Балтийском море столкнулись два корабля

В Балтийском море в понедельник столкнулись два грузовых корабля. Авария произошла в шведских территориальных водах между датским островом Борнхольм и городом Истад в Швеции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Объединенный оперативный центр Датской обороны.

Одно из судов зарегистрировано в Дании, оно называется Karin Hoej, второе – в Британии, названное Scot Carrier. Датский корабль после столкновения перевернулся. На его борту находились два человека, и пока никаких сведений о них нет.

Британский корабль получил меньшие повреждения, он способен двигаться, а его команда в безопасности.

Детали инцидента, включая точное количество людей на двух бортах, пока неизвестны, добавляет BBC.

"Мы получили сообщение о том, что из воды раздавались крики", – сообщила спикер Шведской морской администрации (SMA) Джонас Франзен.

Пока, согласно официальным сообщениям, в воде никого не нашли. В спасательной операции принимают участие и Швеция, и Дания. С острова Борнхольм отправили спасательный катер, а Дания направила вертолет.

По данным СМИ , один корабль имеет длину около 90 метров, другой – 55 метров.

Напомним, в сентябре 2016 года возле Бельгии столкнулись два танкера. Один из них был без груза. Экипажи судов повреждений не получили, сами корабли получили незначительные пробоины.