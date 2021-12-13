В Балтийском море столкнулись два корабля

Авария произошла в территориальных водах Швеции.

В Балтийском море столкнулись два корабля
Британський корабель. що потрапив у аварію
Фото: henzyword.com

В Балтийском море в понедельник столкнулись два грузовых корабля. Авария произошла в шведских территориальных водах между датским островом Борнхольм и городом Истад в Швеции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Объединенный оперативный центр Датской обороны.

Одно из судов зарегистрировано в Дании, оно называется Karin Hoej, второе – в Британии, названное Scot Carrier. Датский корабль после столкновения перевернулся. На его борту находились два человека, и пока никаких сведений о них нет.

Британский корабль получил меньшие повреждения, он способен двигаться, а его команда в безопасности.

Детали инцидента, включая точное количество людей на двух бортах, пока неизвестны, добавляет BBC.

"Мы получили сообщение о том, что из воды раздавались крики", – сообщила спикер Шведской морской администрации (SMA) Джонас Франзен.

Пока, согласно официальным сообщениям, в воде никого не нашли. В спасательной операции принимают участие и Швеция, и Дания. С острова Борнхольм отправили спасательный катер, а Дания направила вертолет.

По данным СМИ, один корабль имеет длину около 90 метров, другой – 55 метров.

Напомним, в сентябре 2016 года возле Бельгии столкнулись два танкера. Один из них был без груза. Экипажи судов повреждений не получили, сами корабли получили незначительные пробоины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный КрымУкраина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный Крым
В Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных силВ Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных сил
Лоукостер Vueling Airlines запустил рейсы из Украины в ЕСЛоукостер Vueling Airlines запустил рейсы из Украины в ЕС
МВД после аварии маршрутки возле Чернигова анонсировало изменения в законодательство для повышения безопасности на дорогахМВД после аварии маршрутки возле Чернигова анонсировало изменения в законодательство для повышения безопасности на дорогах
В Украине появятся автомобили новой марки: известны ценыВ Украине появятся автомобили новой марки: известны цены
Блок рекламы


Похожие новости
Новые катера Island украинских ВМС впервые вышли в Черное мореНовые катера Island украинских ВМС впервые вышли в Черное море
Украина возобновляет авиационный транзит над Черным морем, – МининфраструктурыУкраина возобновляет авиационный транзит над Черным морем, – Мининфраструктуры
Британский истребитель F-35 упал в Средиземное мореБританский истребитель F-35 упал в Средиземное море
Неизвестный объект, с которым столкнулась американская субмарина в Южно-Китайском море, оказался подводной горойНеизвестный объект, с которым столкнулась американская субмарина в Южно-Китайском море, оказался подводной горой
На трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля, три человека погиблиНа трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля, три человека погибли
На Днепропетровщине столкнулись маршрутка и "скорая", есть 6 пострадавшихНа Днепропетровщине столкнулись маршрутка и "скорая", есть 6 пострадавших
В пункт базирования вернулся корабль ВМС, потерпевший бедствие в Черном мореВ пункт базирования вернулся корабль ВМС, потерпевший бедствие в Черном море
Судно ВМС Украины получило повреждения в Черном мореСудно ВМС Украины получило повреждения в Черном море
Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морейБельгия передала Украине научно-исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, пострадали 50 человекВ Чехии столкнулись два пассажирских поезда, пострадали 50 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости