В Харькове выпустили электромобиль с ценой 170 000 грн

Харьковская компания Vilkon представила прототип электромобиля Vilkon JG, который планируют выпускать в Харькове из китайских комплектующих. Его цена составит всего 170 000 гривен.

В Китае этот электрокар продается под названием Lulida T6. Но на украинском рынке он получит другое название и новое оборудование. Среди оборудования - обогреватель салона, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида. Правда, использование этого оборудования может снизить запас хода.

У этого электромобиля будет три варианта дизайна кузова. Нужно отметить, что это не квадрицикл или гольф-кар, а полноценный автомобиль.

Vilkon JG оснащается электромотором мощностью около 5,5 л.с. Максимальная скорость - 55 км/ч. Запас хода составляет от 100 до 200 км, в зависимости от батареи.

Этот электрокар способен вместить четырех человек. Спинка заднего сиденья складывается, благодаря чему можно перевозить небольшой груз. Кстати, в Поднебесной у Lulida T6 есть грузовая версия. Ее используют в курьерских службах доставки. Может такая версия появиться и в Украине.

Стоимость Vilkon JG - 170 000 гривен. Компания Vilkon планирует продавать этот электрокар по всей Украине. Но когда конкретно начнутся его продажи – еще не известно.

Напомним, ранее эксперты назвали электромобили, которые чаще всего покупали украинцы в 2021 году.