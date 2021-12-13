"Укрзализниця" запустила самый длинный пассажирский рейс протяженностью 1 806 км

Поезд будет находиться в пути больше суток.

"Укрзализниця" запустила самый длинный пассажирский рейс протяженностью 1 806 км
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В понедельник, 13 декабря, в первый рейс отправился поезд №5/6 Мариуполь – Рахов. Это самый длинный пассажирский маршрут в Украине, его протяженность составляет 1 806 км.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Как и обещали, из новых вагонов, которые покупаем за бюджетные средства, формируем сверхважные социальные маршруты. Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины", - заявил по этому поводу член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

В составе поезда - плацкартные вагоны, купе и люкс. Новые купейные вагоны оборудованы пеленальными столиками, современными туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системой кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом купе, имеют увеличенный объем багажного отделения. Также они обладают улучшенным освещением: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами, индикатором занятости уборной и кнопкой вызова проводника.

Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах.

Время в пути – больше суток.

Из Мариуполя он отправляется в 8:08 утра, а в Рахов прибывает в 11:42 на следующий день (27 часов 34 мин). В обратном направлении поезд отправляется в 12:40, а прибывает в 17:26 на следующий день (28 часов 46 мин).

Напомним, что в 2021 году к 30-летию независимости Украины Кабмин создал трансукраинскую магистраль М-30, объединив дороги М-04 и М-12. Ее общая протяженность составляет 1 418,2 км, а с подъездами к Виннице, Хмельницкому, Луганску, аэропорту "Хмельницкий" и объездом Днепра – 1446,6 км.

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