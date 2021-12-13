В Луцке подросток на Renault Megane сбил пятерых пешеходов на переходе (обновлено)

Парень убегал от полиции, а его пассажиры снимали это на видео.

Фото с места происшествия
Фото: https://www.volynnews.com/
Фото с места происшествия

В Луцке водитель автомобиля Renault, убегая от полицейских, сбил четырех человек, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

Как сообщает "Суспильне Волынь", авария произошла в 14:30 на проспекте Соборности в Луцке. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульных, въехал в толпу людей, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево.

"Авто убегая от патрульных въехало в пешеходов, по предварительной информации четыре человека травмировались", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.

В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось догнать.

По словам правоохранителей, по предварительной информации, участники аварии, которые были в машине, - несовершеннолетние.

Как сообщают "Волынские новости", в результате ДТП травмы разной степени тяжести получили 4 человека, среди них – ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницы города.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Ведомости будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: facebook.com/Bilosh

Обновление. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий позже сообщил, что в результате наезда пострадали пятеро пешеходов.

При этом он подтвердил, что водитель машины и его пассажиры – несовершеннолетние.

"Сегодня днем патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать. Побег от патрульных пассажиры снимали на видео и даже успевали публиковать в соцсетях", - написал Белошицкий в фейсбуке.

Наезд на пешеходов произошел во время бегства на проспекте Соборности.

"За несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, электроопорой и дорожным знаком. Три человека, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако парня, который был за рулем, сразу задержали на месте происшествия. Остальных двух пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы", - рассказал Белошицкий.

Фото: facebook.com/Bilosh

"Конечно, за свои действия парень будет нести ответственность. Но здесь другой вопрос: как он попал за руль автомобиля?" – добавил он.

Напомним, 14 ноября пьяный 23-летний житель Луцка за рулем Mazda 6 выехал на тротуар на проспекте Василия Моисея и сбил насмерть 60-летнего местного священника.

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