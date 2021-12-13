Rivian рассматривает возможность организации производства электромобилей в Джорджии

Rivian рассматривает возможность организации производства электромобилей в Джорджии

Осенью этого года американская компания Rivian располагала заказами на поставку 54 500 электромобилей двух моделей, а также была обязана до конца следующего года выпустить 10 тысяч электрических фургонов для Amazon. На обслуживание только собственных заказов у неё ушло бы время до конца 2023 года, поэтому перспектива появления нового предприятия в Джорджии должна обрадовать как инвесторов, так и клиентов.

Источник изображения: Rivian

Осведомлённые источники сообщили Bloomberg, что компания намеревается в этот четверг сообщить о своих планах построить в штате Джорджия предприятие по сборке электромобилей и выпуску тяговых аккумуляторов. Действующее предприятие Rivian располагается в Иллинойсе, но к концу десятилетия компания намеревается выдавать по миллиону электромобилей ежегодно, поэтому без производственной экспансии ей не обойтись.

Решение о выборе Джорджии в качестве места для строительства нового предприятия пока не носит окончательного характера, и в качестве альтернатив рассматриваются Техас и Аризона. До сих пор на территории Джорджии функционировало лишь одно автосборочное предприятие, обслуживающее интересы Kia, хотя южнокорейская SK innovation и начала здесь строить предприятие по изготовлению тяговых батарей для электромобилей. Впрочем, последнее будет снабжать собственной продукцией электрические пикапы Ford F-150 Lightning, которым предстоит конкурировать с Rivian R1T. Тяговыми батареями компанию Rivian на данном этапе снабжает Samsung SDI.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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