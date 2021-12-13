Украинцы скупают подержанные автомобили: какие модели в тренде

В ноябре в Украине суммарные объемы вторичного автомобильного рынка стали самыми высокими за весь 2021 год. Суммарное количество автомобилей составило 146 тысяч единиц. Из них 60 тысяч – количество первых регистраций после растаможки, и 86 тысяч – договора о купли/продаже. При этом если взять отдельно взятый сегмент внутренних перепродаж, то он в ноябре по объему занял второе место в 2021 году. Больше на 2 тысячи было только в сентябре.

Портал AutoRia назвал самые популярные автомобили ноября 2021 года на рынке подержанных авто, передаёт «Апостроф» .

Так, в в рейтинге по производителям, первое и второе место делят Volkswagen и ВАЗ. Причем разрыв между ними продолжает расти. При этом Hyundai опустился на две строчки в рейтинге и уступил место Opel и Mercedes-Benz.

Если же брать отдельные модели, то тут картина почти не поменялась. Незначительные изменения наблюдаются только в списке после шестой позиции.

Также стоит отметить, что в ноябре наблюдался относительно повышенный спрос среди граждан Украины на подержанные автомобили премиум-класса.

Вот несколько марок (и их количество), за руль которых сели новые владельцы (или их водители): 23 Bentley, 15 Maserati, 8 Rolls-Royce, 2 Ferrari и один Aston Martin.