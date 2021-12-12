В Прикарпатье ограничили движение транспорта из-за непогоды

Временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области.

В Прикарпатье ограничили движение транспорта из-за непогоды
Фото: Макс Левин

В Ивано-Франковской области ограничено движение транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"12 декабря по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололедица), временно с 17:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области", - говорится в сообщении.

Движение ограничено на дорогах:

  • Н 09 "Мукачево – Киев" (на участке с. Яблуница – г. Ивано-Франковск);

  • Н 10 "Стрый – Черновцы – Мамалыга";

  • Р 21 "Долина – Хуст";

  • Р 24 "Татаров – Каменец-Подольский" (на участке с. Татаров – г. Коломыя).

По данным ГСЧС, температура воздуха будет держаться на отметке от 0 до 1 градуса мороза. Подразделения ГСЧС не привлекаются.

Напомним, ранее украинские горные спасатели вместе с польской командой GOPR Bieszczady провели совместные учения в урочище Бубницкие скалы Калушского района в Ивано-Франковской области.

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