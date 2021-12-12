В Луцке водитель на пешеходном переходе сбил 4 человека, среди них - ребенок

По предварительной информации, участники аварии, которые были в машине, - несовершеннолетние.

Фото с места происшествия
Фото: https://www.volynnews.com/
Фото с места происшествия

В Луцке водитель автомобиля Renault, убегая от полицейских, сбил четырех человек, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

Как сообщает "Суспильне Волынь", авария произошла в 14:30 на проспекте Соборности в Луцке. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульных, въехал в толпу людей, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево.

"Авто убегая от патрульных въехало в пешеходов, по предварительной информации четыре человека травмировались", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.

В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось догнать.

По словам правоохранителей, по предварительной информации, участники аварии, которые были в машине, - несовершеннолетние.

Как сообщают "Волынские новости", в результате ДТП травмы разной степени тяжести получили 4 человека, среди них – ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницы города.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Ведомости будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 14 ноября пьяный 23-летний житель Луцка за рулем Mazda 6 выехал на тротуар на проспекте Василия Моисея и сбил насмерть 60-летнего местного священника.

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