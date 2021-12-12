В центре Киева провалился асфальт, автомобильное движение изменено

Пострадавших и травмированных нет.

В центре Киева провалился асфальт, автомобильное движение изменено
Фото с места происшествия
Фото: Київ оперативний
Фото с места происшествия
Фото: Киев оперативный
Фото с места происшествия

Из-за аварии на водопроводе на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве провалился асфальт. В связи с этим автомобильное движение в направлении улицы Крещатик перекрыто, изменены маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет. Движение всеми полосами бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто", - говорится в сообщении.

Работники дорожной службы огородили место провала – специалисты ЧАО «АК «Киеводоканал» уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работу планируется к утру понедельника.

В связи с ограничением временно сменили и маршруты общественного транспорта.

Задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко, 3 по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города.

Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской.

Движение автобусов №114, 118 организовано через ул. Пушкинскую.

Напомним, в октябре на проспекте Алишера Навои в Киеве провалился асфальт на дороге.

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