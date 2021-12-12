На Днепропетровщине перевернулась легковушка, погиб мужчина и пострадало две девушки

В Днепропетровской области между селами Бузовка и Ковпаковка Новомосковского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Во время движения водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся.

В результате происшествия погиб пассажир 1992 года рождения.

Также пострадали 15-летняя и 16-летняя девушки, госпитализированные в Магдалиновскую центральную районную больницу.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.

"К работам привлечены 3 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Напомним, водитель и пассажир рейсового автобуса "Кременец-Тернополь", который 8 декабря попал в ДТП вблизи областного центра, от полученных травм они умерли в больнице. Еще двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.