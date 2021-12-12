Volkswagen и Bosch будут совместно разрабатывать ПО для автомобилей

Представители NVIDIA не раз подчёркивали, что в ближайшем будущем функциональные возможности автомобилей начнут непрерывно улучшаться даже после передачи владельцам в пользование. Программное обеспечение начнёт играть не меньшую роль, чем аппаратное. Осознавая важность данной тенденции, Volkswagen и Bosch готовятся объявить о сотрудничестве на этом направлении.

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Намерения сторон описывает Reuters со ссылкой на издание Handelsblatt, которое упоминает анонимные источники внутри компаний. Немецкий автогигант намеревается вложить в совместное предприятие девятизначную сумму в евро, как отмечает источник. Volkswagen делегировала полномочия по разработке программного обеспечения для бортовых систем автомобилей созданному недавно подразделению Cariad. Именно оно будет представлять интересы автогиганта при взаимодействии с Bosch.

Как известно, компания Bosch является одним из крупнейших поставщиков автомобильных компонентов и систем, поэтому её заинтересованность в создании программной экосистемы вполне объяснима. Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) намерен лично курировать работу подразделения Cariad. По некоторым оценкам, ежегодно на разработку программного обеспечения материнская компания выделяет Cariad по 2,5 млрд евро. Стороны пока официально не подтвердили стремление развивать сотрудничество.



