130 км/ч: первый автобан в Украине начнут строить в 2022 году

В 2022 году в Украине начнут строить первый автобан, который будет находиться в концессии у частного инвестора. Об этом во время заседания правительства сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Речь идет про автотрассу "Краковец – Броды – Ровно". Длина этой трассы составит 280 километров.

Водители на этом автобане смогут ездить со скоростью 130 км/ч. Время проезда маршрута, согласно прогнозу, будет составлять 2,5 часа. Сейчас от Ровно до польской границы автомобили проезжают за 4 часа и 20 минут.

По словам Кубракова, первый в нашей стране автобан будет построен в три этапа. Его строительство начнется уже в 2022 году.

На каком этапе находится реализация этого проекта? На данный момент по маршруту будущего автобана завершили собирать всю необходимую информации. Специалисты сделали замеры интенсивности движения. Есть три варианта прохождения трассы.

Водителям за проезд по концессионному автобану платить не нужно будет. С инвестором будет рассчитываться постепенно государство. Но в Украине планируют построить и автобаны, за проезд по которым водителям все-таки придется заплатить. Ориентировочная цена - 75 гривен за 100 километров.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал "экономическим преступлением" против государства то, что за 30 лет независимости в Украине до сих пор не появился ни один автобан.