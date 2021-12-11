Во Львовской области автобус с 20 пассажирами столкнулся с грузовиком

Травмированы семь человек.

Вблизи села Верчаны Стрыйского района во Львовской области автобус "Mercedes" столкнулся с грузовым автомобилем "Volvo".

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Спасатели получили информацию о ДТП 10 декабря в 21.54.

На момент столкновения в автобусе находились 20 человек.

Как выяснилось, на месте происшествия в результате ДТП были травмированы 7 человек из автобуса, водителя автобуса зажало деформированными конструкциями. Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам.

После осмотра медиками пострадавших, с травмами разной степени тяжести в Стрыйскую центральную районную больницу были госпитализированы 3 человека.

“К ликвидации последствий ДТП привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, водитель и пассажир из рейсового автобуса "Кременец-Тернополь", который 8 декабря попал в ДТП вблизи областного центра, от полученных травм умерли в больнице. Еще два пассажира - в тяжелом состоянии.

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