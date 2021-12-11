В Украине в 2 раза увеличилось производство автомобилей

По данным Укравтопрома, в ноябре 2021 года в Украине выпустили 455 автомобилей. Это в 2 раза больше, чем в октябре 2021 года, но на 16,5% меньше, чем в ноябре 2020 года.

Всего же с января по ноябрь 2021 года украинские предприятия выпустили 6 792 автомобиля. Это на 81% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Производство коммерческих автомобилей в Украине за первые 11 месяцев по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 18%, и составило 37 машин.

Кроме того, с января по ноябрь 2021 года украинские предприятия выпустили 704 автобуса. Это на 12% больше чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, что в Украине сейчас только два предприятия выпускают легковые автомобили – ЗАЗ и Еврокар. В Запорожье из роSSийских машинокомплектов выпускают автомобили Lada, кроссовер Renault Arkana, и две модели Kia. В Закарпатской области из чешских машинокомплектов выпускают несколько моделей Skoda.

ЗАЗ планирует в ближайшие годы значительно увеличить производство автомобилей. В частности, в Запорожье рассчитывают через несколько лет ежегодно выпускать по 10 тысяч машин. Также Запорожский автомобилестроительный завод планирует увеличить производство автобусов.

Ранее стало известно, что с января по ноябрь 2021 года в Украине зарегистрировали 470 тысяч б/у автомобилей, которые ввезли из-за границы. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего ввозили б/у Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia и Ford Focus.