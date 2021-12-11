Mercedes-Benz устранила ошибку, которая позволяла смотреть видео на дисплее авто во время движения
На этой неделе мы сообщали, что в электромобилях Tesla существует возможность запускать игры на экране информационно-развлекательной системы прямо во время движения, что создаёт опасность для всех участников дорожного движения. Теперь схожая «особенность» ПО, позволяющая водителю смотреть фильмы во время движения, была обнаружена во флагманских авто Mercedes-Benz. Однако немецкий автопроизводитель быстро решил проблему.
Источник изображения: Andrew Hawkins / The Verge
Ошибка в ПО позволяла водителям электромобилей EQS и новых седанов S-класса подключаться к интернету и смотреть фильмы на громадном 56-дюймовом экране авто прямо во время движения. Компания решили перестраховаться, подав заявку на отзыв затронутых машин в Национальную администрацию безопасности дорожного движения Германии, но в итоге смогла устранить ошибку в краткие сроки, так что отзыв не потребовался.
В документе, поданном регулятору, сообщается, что в ноябре на внутреннем сервере Mercedes-Benz была обнаружена неправильная конфигурация ПО, которое пользователи могли без особых усилий установить на свои авто. Сообщается, что ошибка затронула крайне малое количество автомобилей, около 227. Большую часть из них составляли седаны S-класса. Компания заявляет, что ей не известно ни о каких реальных инцидентах, связанных с этой ошибкой.
Использование больших экранов в современных автомобилях поднимает целый ряд вопросов, касающихся безопасности. Информационно-развлекательные системы предлагают широчайший набор возможностей, которые могут отвлечь водителя от дороги и привести к трагическим последствиям, поэтому их функциональность требует первостепенного внимания со стороны автопроизводителей и регуляторов.