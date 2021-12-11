Mercedes-Benz устранила ошибку, которая позволяла смотреть видео на дисплее авто во время движения

На этой неделе мы сообщали, что в электромобилях Tesla существует возможность запускать игры на экране информационно-развлекательной системы прямо во время движения, что создаёт опасность для всех участников дорожного движения. Теперь схожая «особенность» ПО , позволяющая водителю смотреть фильмы во время движения, была обнаружена во флагманских авто Mercedes-Benz. Однако немецкий автопроизводитель быстро решил проблему.

Источник изображения: Andrew Hawkins / The Verge

Ошибка в ПО позволяла водителям электромобилей EQS и новых седанов S-класса подключаться к интернету и смотреть фильмы на громадном 56-дюймовом экране авто прямо во время движения. Компания решили перестраховаться, подав заявку на отзыв затронутых машин в Национальную администрацию безопасности дорожного движения Германии, но в итоге смогла устранить ошибку в краткие сроки, так что отзыв не потребовался.

В документе, поданном регулятору, сообщается, что в ноябре на внутреннем сервере Mercedes-Benz была обнаружена неправильная конфигурация ПО , которое пользователи могли без особых усилий установить на свои авто. Сообщается, что ошибка затронула крайне малое количество автомобилей, около 227. Большую часть из них составляли седаны S-класса. Компания заявляет, что ей не известно ни о каких реальных инцидентах, связанных с этой ошибкой.

Использование больших экранов в современных автомобилях поднимает целый ряд вопросов, касающихся безопасности. Информационно-развлекательные системы предлагают широчайший набор возможностей, которые могут отвлечь водителя от дороги и привести к трагическим последствиям, поэтому их функциональность требует первостепенного внимания со стороны автопроизводителей и регуляторов.



