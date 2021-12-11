Tesla возобновит поставки Model X и Model S за пределы США только через год

Tesla возобновит поставки Model X и Model S за пределы США только через год

В условиях дефицита компонентов большинство автопроизводителей в этом году сосредоточилось на поставках более дорогих и прибыльных моделей, но в случае с Tesla вмешался плановый рестайлинг, а потому в первом квартале электромобили Model X и Model S не выпускались вообще. Теперь компания вынуждена приостановить отгрузку этих машин за пределы США.

Источник изображения: Tesla

Весной этого года многие клиенты Tesla, заказавшие Model S и Model X, начали жаловаться на задержки с поставками, а всего за второй квартал компания выпустила не более 2340 экземпляров обеих моделей. В третьем квартале объёмы производства выросли до 8941 электромобиля, но это всё равно было в два с лишним раза меньше, чем год назад. Рестайлинговые Tesla Model S начали сходить с конвейера только в июне, а кроссоверы Model X в обновлённом варианте начали поступать к клиентам лишь в октябре.

Теперь Electrek сообщает, что европейские клиенты Tesla начали получать письма, в которых компания извиняется за задержку с поставкой уже заказанных Model S и Model X, а также предупреждает о способности возобновить поставки новых машин за пределы Серверной Америки не ранее второй половины следующего года. Если более доступные Model 3 и Model Y производятся в Китае в приличных количествах, то старшие Model X и Model S изготавливаются только на предприятии в США. В условиях ограниченности объёмов производства Tesla решила отдать предпочтение домашнему рынку. Против компании сыграло и то обстоятельство, что во время перехода на производство рестайлинговых моделей она продолжала принимать заказы, но фактически не могла удовлетворить этот спрос. Компания сейчас вынуждена приостановить приём заказов на Model X и Model S из-за пределов Северной Америки. Хорошая же новость заключается в том, что заказанные ранее электромобили упоминаемых моделей будут доставлены клиентам по ценам, зафиксированным на момент заказа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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