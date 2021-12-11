В Украине отреставрировали 90-летний автомобиль

Юрий Руснак из Ужгорода дал вторую жизнь редкому NSU FIAT 508 Ballila 1932 года. Автомобиль восстановили из груды металлолома. Об этом идет речь в сюжете передачи ДжеДАИ, сообщает «Фокус».

Автомобиль обнаружили в Мукачево, где он больше 30 лет ржавел под открытым небом. Владелец был рад избавиться от машины, причем поначалу даже трудно было определить ее модель.

Со временем Юрий Руснак выяснил, что это FIAT 508 Ballila, собранный на немецком заводе NSU. Для своего времени это была популярная модель – ее собирали не только в Италии и Германии, но и в Польше, Франции и Чехословакии.

Реставрация длилась несколько лет, причем большинство деталей пришлось заказывать за границей. Вместе с тем, двигатель, коробка передач, двери, колеса, панель приборов, руль и сиденья остались родными и были восстановлены. Владелец хотел сделать машину максимально аутентичной. Сейчас автомобиль выглядит отлично и привлекает жителей Ужгорода и туристов.

NSU FIAT 508 Ballila оснащен 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 25 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 90 км/ч и был одним из самых экономичных авто своего времени – расходует 8 л/100 км.

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