В Киеве произошла авария с участием "скорой", двое медиков получили травмы

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

В Киеве на улице Константиновской произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля экстренной медицинской помощи. В результате аварии двое медицинских работников получили телесные повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева .

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле" не пропустил карету скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств данного происшествия.