В Киеве произошла авария с участием "скорой", двое медиков получили травмы
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
В Киеве на улице Константиновской произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля экстренной медицинской помощи. В результате аварии двое медицинских работников получили телесные повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле" не пропустил карету скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия полицейские проводят необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств данного происшествия.
Напомним, в Киеве возле станции метро "Лесная" грузовой микроавтобус Ford врезался в отбойник и несколько десятков метров проехал по металлическому ограждению, которое делит Броварский проспект.