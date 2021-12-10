Лучше не покупать: Названы самые не надежные б/у автомобили

На вторичном автомобильном рынке очень много моделей, и поэтому существует большой риск купить модель, с которой потом придется больше мучиться, чем ездить. В Германии опубликовали новый отчет T?V-Report 2022, в котором указаны самые не надежные б/у автомобили по возрастным категориям. Возможно, он поможет покупателям…

В категории автомобилей в возрасте 2-3 лет 126-е место занял Renault Kangoo, у которого уровень дефектов составляет 9,2%. Средний пробег – 44 000 км. На 127-м, предпоследнем, месте кроссовер Dacia Duster c уровнем дефектов 11,4% и со средним пробегом 43 000 км.

На последнем, 128-м, месте Dacia Logan MCV, у которого уровень дефектов составил 11,6%. Средний пробег – 55 000 километров.

Среди автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет самыми не надежными оказались Dacia Dokker (16% дефектов, пробег – 69 0000 км) – 124-е место. На 125-м месте VW Sharan, у которого уровень дефектов оказался 16,4%. Средний пробег – 87 000 километров.

На последнем, 126-м, месте в этой возрастной категории находятся BMW 5/6-й серии (16,8%). Но зато у них средний пробег больше – 105 000 километров.

Среди автомобилей в возрасте 6-7 лет на 114-м месте Dacia Dokker (21,7%, средний пробег 92 000 км), на 115-м месте Renault Kangoo (22,1%, средний пробег 102 000 км), а на 116-м месте - Fiat Punto (23,3%, средний пробег 76 000 км).

В категории автомобилей 10-11 лет на 93-м месте Kia Picanto (33,7%, средний пробег 91 000 км), на 94-м месте Fiat Panda (34%, средний пробег 94 000 км), а на 95-м месте - Dacia Logan (36,8%, средний пробег 133 000 км).

Напомним, ранее в отчете T?V-Report 2022 назвали самые надежные б/у автомобили.