В Киеве на "Лесной" бус врезался в отбойник и проехался по нему

По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Анастасия Иванцив

В Киеве возле станции метро "Лесная" грузовой микроавтобус Ford врезался в отбойник и несколько десятков метров проехался по металлическому ограждению, которое делит Броварский проспект.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua с места происшествия.

Очевидцы ДТП, которое произошло около 17:30, вызвали полицию.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Анастасия Иванцив

Как сообщалось, в конце ноября работник автомойки в Киеве решил покататься на Tesla клиента и разбил ее. Мужчина был очень пьян.

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