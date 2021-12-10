2021-12-10
В Киеве на "Лесной" бус врезался в отбойник и проехался по нему
По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: Анастасия Иванцив
В Киеве возле станции метро "Лесная" грузовой микроавтобус Ford врезался в отбойник и несколько десятков метров проехался по металлическому ограждению, которое делит Броварский проспект.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua с места происшествия.
Очевидцы ДТП, которое произошло около 17:30, вызвали полицию.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: Анастасия Иванцив
Как сообщалось, в конце ноября работник автомойки в Киеве решил покататься на Tesla клиента и разбил ее. Мужчина был очень пьян.