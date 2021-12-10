В Киеве на "Лесной" бус врезался в отбойник и проехался по нему

По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Анастасия Иванцив

В Киеве возле станции метро "Лесная" грузовой микроавтобус Ford врезался в отбойник и несколько десятков метров проехался по металлическому ограждению, которое делит Броварский проспект.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua с места происшествия.

Очевидцы ДТП, которое произошло около 17:30, вызвали полицию.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Анастасия Иванцив