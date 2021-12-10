В Полтавской области завершился ремонт трассы М-03 в Лубенском районе

На 15-километровом отрезке провели регенерацию дорожной одежды, устроили 2 слоя асфальтобетона и слой щебеночно-мастикового асфальтобетона.

В Полтавской области завершили ремонт международной трассы М-03 Киев - Харьков в Лубенском районе (170-185 км). 15-километровый отрезок восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Укравтодор.

В ходе ремонта рабочие провели регенерацию дорожной одежды, устроили 2 слоя асфальтобетона и слой щебеночно-мастикового асфальтобетона. Общая толщина нового покрытия составляет 43 см.

"Новые дорожные знаки, барьерное ограждение, пластиковая разметка, павильоны остановок общественного транспорта и другие элементы инфраструктуры установлены по всей протяженности данного участка", - говорится в сообщении службы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют обновить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.