Лоукостер Vueling Airlines запустил рейсы из Украины в ЕС

Испанская авиакомпания Vueling Airlines начала выполнять регулярные авиарейсы из Украины в Евросоюз. Стоимость перелетов приятно порадует украинских пассажиров.

В Украину зашел новый лоукостер, который осуществляет авиарейсы по низким ценам

Лоукостер Vueling Airlines зашел в Украину, на начальном этапе компания совершает регулярные авиарейсы из Парижа в Киев (из аэропорта "Орли" в "Борисполь"). Рейсы из Киева будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. Флот Vueling Airlines состоит из самолетов типа A320, A321 и А319. Стоимость билета для пассажиров в одну сторону составляет 30 евро, около 917 гривен.

"Спешим поделиться приятной новостью! Испанский лоукост-перевозчик Vueling начал пассажирские рейсы регулярного сообщения между Парижем и Киевом. Команда аэропорта приветствовала экипаж авиакомпании с новым направлением", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Борисполь".

В Украину зашел новый лоукостер, который осуществляет авиарейсы по низким ценам

Все билеты по Basic на авиарейсы лоукостера Vueling Airlines, которые были забронированы после 23 ноября 2021 года, включают только одно бесплатное место ручной клади с размерами до 40х30х20 см. Провоз второго места с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг возможно только по более дорогим тарифам Optima, Family и TimeFlex.

Напомним, лоукостер Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины в страны Евросоюза. Пассажирам, забронировавшим билеты, рассказали о дальнейших действиях.


Шевченко Лилия, Тудей

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