Лоукостер Vueling Airlines запустил рейсы из Украины в ЕС

Испанская авиакомпания Vueling Airlines начала выполнять регулярные авиарейсы из Украины в Евросоюз . Стоимость перелетов приятно порадует украинских пассажиров.

Лоукостер Vueling Airlines зашел в Украину, на начальном этапе компания совершает регулярные авиарейсы из Парижа в Киев (из аэропорта "Орли" в "Борисполь"). Рейсы из Киева будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. Флот Vueling Airlines состоит из самолетов типа A320, A321 и А319. Стоимость билета для пассажиров в одну сторону составляет 30 евро, около 917 гривен.

"Спешим поделиться приятной новостью! Испанский лоукост-перевозчик Vueling начал пассажирские рейсы регулярного сообщения между Парижем и Киевом . Команда аэропорта приветствовала экипаж авиакомпании с новым направлением", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Борисполь".

Все билеты по Basic на авиарейсы лоукостера Vueling Airlines, которые были забронированы после 23 ноября 2021 года, включают только одно бесплатное место ручной клади с размерами до 40х30х20 см. Провоз второго места с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг возможно только по более дорогим тарифам Optima, Family и TimeFlex.