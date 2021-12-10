"Укрзализныця" назвала самые популярные направления путешествий на новогодние праздники

"Укрзализныця" назвала самые популярные направления на новогодние праздники – это преимущественно областные центры Западной Украины.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря. Также стабильно высок спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр.

Больше всего билетов на период с 24.12.2021 по 10.01.2022 было приобретено на следующие пассажирские поезда:

№041П Днепр – Трускавец; №046Д Лисичанск – Ужгород; №007К Киев – Черновцы; №136Ш Одесса – Черновцы; №081К Киев – Ужгород.

Кроме того, "Укрзализныця" фиксирует повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева 16 декабря, поэтому назначен дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и будет возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Сейчас в компании работают над назначением дополнительных поездов по следующим направлениям:

Киев – Ивано-Франковск, Черновцы; Киев – Ужгород; Харьков – Львов; Одесса – Ужгород; Одесса – Харьков; Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск; Киев – Ковель.

Напомним, из обещанных дополнительных маршрутов уже назначен "Лыжный экспресс" №745/746 Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря 2021 года и 02, 06, 08 января 2022 года, а также продлен маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу на 24, 27, 30, 31 декабря 2021 и 03, 06, 10 января 2022 года.

В прошлом сезоне "Лыжный экспресс" за новогодне-рождественский период перевез 26 тыс. пассажиров.