Шпионы показали обновленный “Гелендваген“

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный внедорожник Mercedes-Benz G63. В продаже он появится в 2022 году.

За последние 40 лет Mercedes-Benz G-Class не сильно изменился. В 2018 году появилось его новое поколение, которое сохранило традиционный "квадратный" дизайн, но получило некоторые современные элементы дизайна, новые технологии и оборудование.

Сейчас Mercedes-Benz планирует обновить свой знаменитый внедорожник. Новинку уже тестируют в Европе на дорогах общего пользования.

Фотошпионы заметили сразу две обновленные модели AMG G63. Почему мы уверены, что это версия AMG? На это однозначно указывает расположение выхлопных труб.

Произойдут ли какие-то изменения в линейке двигателей – пока не известно. Ранее, например, сообщалось, что у "Гелендвагена" появится полностью электрическая версия. Это позволит не разрабатывать версии с гибридной силовой установкой.

Судя по шпионским фотографиям, обновленный Mercedes-Benz G-Class получит рестайлинговую решетку радиатора, а также видоизмененные передний и задний бамперы. А вот фары, кажется, не изменятся.

Шпионы утверждают, что у тестируемых "Гелендвагенов" полностью закрыт салон. Это значит, что в интерьере произойдут заметные изменения.

Когда Mercedes-Benz начнет продавать обновленный Mercedes-Benz G-Class – пока не сообщается. Видимо, это произойдет в конце 2022 года или в начале 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что конструкция внедорожника Mercedes-Benz EQG, который будет полностью электрическим аналогом стандартного "Гелендвагена", останется рамной, но ее адаптируют под электропривод.