Шпионы показали обновленный “Гелендваген“

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный внедорожник Mercedes-Benz G63. В продаже он появится в 2022 году.

Шпионы показали обновленный “Гелендваген“

За последние 40 лет Mercedes-Benz G-Class не сильно изменился. В 2018 году появилось его новое поколение, которое сохранило традиционный "квадратный" дизайн, но получило некоторые современные элементы дизайна, новые технологии и оборудование.

Сейчас Mercedes-Benz планирует обновить свой знаменитый внедорожник. Новинку уже тестируют в Европе на дорогах общего пользования.

Фотошпионы заметили сразу две обновленные модели AMG G63. Почему мы уверены, что это версия AMG? На это однозначно указывает расположение выхлопных труб.

Шпионы показали обновленный “Гелендваген“

Произойдут ли какие-то изменения в линейке двигателей – пока не известно. Ранее, например, сообщалось, что у "Гелендвагена" появится полностью электрическая версия. Это позволит не разрабатывать версии с гибридной силовой установкой.

Судя по шпионским фотографиям, обновленный Mercedes-Benz G-Class получит рестайлинговую решетку радиатора, а также видоизмененные передний и задний бамперы. А вот фары, кажется, не изменятся.

Шпионы утверждают, что у тестируемых "Гелендвагенов" полностью закрыт салон. Это значит, что в интерьере произойдут заметные изменения.

Шпионы показали обновленный “Гелендваген“

Когда Mercedes-Benz начнет продавать обновленный Mercedes-Benz G-Class – пока не сообщается. Видимо, это произойдет в конце 2022 года или в начале 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что конструкция внедорожника Mercedes-Benz EQG, который будет полностью электрическим аналогом стандартного "Гелендвагена", останется рамной, но ее адаптируют под электропривод.


Максимов Віталій, Тудей

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