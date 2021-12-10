Во Франции был спущен на воду первый катер, построенный для охраны морских границ Украины
Пять таких катеров будут сделаны в Николаеве с помощью французских специалистов.
9 декабря во Франции был спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины.
Мероприятие состоялось при участии чрезвычайного и полномочного посла Украины во Франции Вадима Омельченко, генерального директора компании ОСЕА Ролана Жоассара, руководства и менеджмента компании ОСЕА, а также представителей рабочей группы Госпогранслужбы по надзору за строительством катеров.
Омельченко поблагодарил французскую сторону за выполнение контракта.
Посол отметил, что одним из достижений этого контракта является то, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут сделаны на украинских мощностях в Николаеве с помощью французских специалистов.
Находящийся во Франции заместитель начальника управления организации Морской охраны Администрации Госпогранслужбы Украины Владислав Шмалев также отметил, что построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.
Кроме того, Шмалев добавил, что в ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, которые под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.
Напомним, 1 декабря Украина и Франция подписали контракт на строительство пяти кораблей для охраны морских границ. В общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции.