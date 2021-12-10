Во Франции был спущен на воду первый катер, построенный для охраны морских границ Украины

Пять таких катеров будут сделаны в Николаеве с помощью французских специалистов.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

9 декабря во Франции был спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины.

Мероприятие состоялось при участии чрезвычайного и полномочного посла Украины во Франции Вадима Омельченко, генерального директора компании ОСЕА Ролана Жоассара, руководства и менеджмента компании ОСЕА, а также представителей рабочей группы Госпогранслужбы по надзору за строительством катеров.

Омельченко поблагодарил французскую сторону за выполнение контракта.

Посол отметил, что одним из достижений этого контракта является то, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут сделаны на украинских мощностях в Николаеве с помощью французских специалистов.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Находящийся во Франции заместитель начальника управления организации Морской охраны Администрации Госпогранслужбы Украины Владислав Шмалев также отметил, что построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.

Кроме того, Шмалев добавил, что в ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, которые под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

Напомним, 1 декабря Украина и Франция подписали контракт на строительство пяти кораблей для охраны морских границ. В общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции.

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