Новую Skoda Fabia разбили в краш-тестах: интересный итог

Skoda Fabia нового, четвертого, поколения, которая дебютировала совсем недавно, в европейских краш-тестах Euro NCAP получила высшую оценку за безопасность – 5 звезд. Этот автомобиль набрал 78% максимально возможных баллов.

Новую Skoda Fabia разбили в краш-тестах: интересный итог

При создании Fabia нового поколения чешские инженеры и дизайнеры делали ставку на прочную конструкцию и современные системы помощи водителю.

Платформа MQB-A0, в которой большинство компонентов изготовлены из высокопрочной стали, сделала кузов хорошо устойчивым к скручиванию. Также автомобиль получил семь систем помощи водителю, в том числе адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы движения и распознавания дорожных знаков, систему смены полосы движения.

Новую Skoda Fabia разбили в краш-тестах: интересный итог

Все это и стало залогом самой высокой оценки в европейских краш-тестах Euro NCAP.

За защиту взрослых новая Fabia получила 85% максимальных баллов, а за защиту детей - 81%. Поэтому критиковали только мелочи.

Защита водителя и пассажиров при боковом и лобовом ударе признана хорошей. Автомобиль обеспечивает одинаковую хорошую защиту для разных участков тела.

Новую Skoda Fabia разбили в краш-тестах: интересный итог

В Украине новая Skoda Fabia в стандартной комплектации стоит 407 046 гривен. Под капотом у нее находится 1,0 л двигатель мощностью 80 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Новую Skoda Fabia разбили в краш-тестах: интересный итог

Напомним, ранее стало известно, что Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан.


Максимов Віталій, Тудей

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