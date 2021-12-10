Номера без подсветки: что грозит водителю и как избежать наказания

В некоторых регионах Украины в последнее время резко ухудшилась погода. Поэтому стает актуальным вопрос о том, что будет, если ездит при плохих погодных условиях с неосвещенным номерным знаком автомобиля. Наказание сейчас более серьезное, чем было еще несколько месяцев назад…

Номера без подсветки: что грозит водителю и как избежать наказания

В частности, если раньше за движение в темное время суток или в условиях недостаточной видимости с номерным знаком без подсветки предусматривался штраф в размере 170 гривен, то с марта 2021 года – 510 гривен.

При повторном таком нарушение в течение одного года штраф увеличивается. Кроме того, водителя могут привлечь к общественным работам на 30-40 часов.

Полицейские также имеют право запретить эксплуатацию автомобиля и временно его изъять. Изъятие может происходить двумя путями: блокирование или эвакуация на штрафплощадку, где машина будет находиться до устранения неисправностей.

Учтите, что временное задержание автомобиля должно проходить по определенной процедуре, иначе оно считается незаконным. Так, вначале правоохранитель должен составить акт осмотра и временного задержания автомобиля. При этом обязательно должны присутствовать два понятых. Кроме того, один экземпляр акта правоохранитель обязан передать водителю.

Если водитель сразу прямо на месте остановки устранит неисправность, то тогда его автомобиль не будут задерживать.

Напомним, ранее мы рассказали, что в Украине водителям грозит за грязные автомобильные номера.


Максимов Віталій, Тудей

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