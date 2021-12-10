В Украине снизились цены на бензин

По данным "Консалтинговой группы А-95", в Украине 9 декабря 2021 года по сравнению с 8 декабря снизились розничные цены на бензин. Но автогаз подорожал на 1 копейку.

В частности, по состоянию на 9 декабря средняя стоимость бензина А-92 составляла 29,51 гривен за литр. Это на 4 копейки дешевле, чем было 8 декабря.

Средняя цена бензина А-95 в четверг составляла 30,27 гривен за литр. Это на 1 копейку дешевле, чем было 8 декабря.

Средняя стоимость топлива для автомобилей с ГБО в четверг была 19,07 гривен за литр. Как мы уже говорили, это на 1 копейку дороже, чем было в среду.

Что же касается дизельного топлива, то его средняя стоимость на украинских АЗС за минувшие сутки не изменилась. В четверг дизельное топливо в нашей стране стоило в среднем 29,54 гривен за литр.

Напомним, с мая 2021 года в Украине действует государственное регулирование цен на топливо, которое продлится до окончания адаптивного карантина, введенного для борьбы с пандемией коронавируса. Государство три раза в месяц определяет предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которого АЗС могут сделать определенную наценку. На автогаз государственное регулирование не распространяется.

Ранее эксперты назвали украинские АЗС, которые продают некачественный бензин и дизельное топливо.