Honda разрабатывает новый кроссовер на базе Civic

Компания Honda разрабатывает абсолютно новый кроссовер на базе Honda Civic нового поколения, сообщает Autocarindia. Он дебютирует в сентябре 2022 года.

Honda разрабатывает новый кроссовер на базе Civic

В сообщении говорится, что новый кроссовер компании Honda будет располагаться в модельной линейке между HR-V (на некоторых рынках этот кроссовер продают под названием Vezel) и CR-V. То есть по своим размерам он будет больше, чем Honda HR-V нового поколения.

Напомним, новый HR-V дебютировал в феврале 2021 года. Его длина составляет 4,3 метра. В свою очередь, длина CR-V – более 4,6 м. Значит, длина нового кроссовера на базе Honda Civic составит около 4,5 м.

Что же касается дизайна, то новый хондовский паркетник, возможно, будет похож на концепт Honda RS, который недавно дебютировал. У этой новинки будет просторный салон и большой багажник.

Honda разрабатывает новый кроссовер на базе Civic

Так как этот автомобиль построят на базе Honda Civic нового поколения, то у них будет одинаковая линейка двигателей. Кроссовер будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 182 л.с. Также будет версия с гибридным вариантом.

Honda планирует представить кроссовер на базе Civic в сентябре 2022 года. Вскоре после этого он появится в продаже.

Напомним, ранее в Сети показали принципиально новый кроссовер Honda.


Максимов Віталій, Тудей

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