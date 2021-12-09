Водитель и пассажир рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Тернополем, скончались в больнице

Еще два пассажира в тяжелом состоянии.

Водителя и пассажира из рейсового автобуса "Кременец-Тернополь", 8 декабря попавшего в ДТП вблизи областного центра, медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира в тяжелом состоянии.

Об этом 9 декабря сообщили в областной полиции.

В ходе расследования стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

"Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, спасатели, несколько бригад экстренной медицинской помощи. В результате столкновения в больницу госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и пятерых – из буса.

Авария произошла 8 декабря около 17:00 на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, близ села Лозовая. Вчера в полиции сообщили, что за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились 9 пострадавших, в том числе водитель маршрутки.

Напомним, 7 декабря возле села Брусилов в Черниговском районе на дороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП погибли 13 человек, еще семь госпитализированы в тяжелом состоянии.

В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что виновником аварии был водитель грузовика. Он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. Водителя фуры задержали. Он находится в специализированной палате под стражей полиции.