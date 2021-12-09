Водитель и пассажир рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Тернополем, скончались в больнице

Еще два пассажира в тяжелом состоянии.

Водителя и пассажира из рейсового автобуса "Кременец-Тернополь", 8 декабря попавшего в ДТП вблизи областного центра, медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира в тяжелом состоянии.

Об этом 9 декабря сообщили в областной полиции.

В ходе расследования стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

"Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, спасатели, несколько бригад экстренной медицинской помощи. В результате столкновения в больницу госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и пятерых – из буса.

Авария произошла 8 декабря около 17:00 на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, близ села Лозовая. Вчера в полиции сообщили, что за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились 9 пострадавших, в том числе водитель маршрутки.

Напомним, 7 декабря возле села Брусилов в Черниговском районе на дороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП погибли 13 человек, еще семь госпитализированы в тяжелом состоянии.

В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что виновником аварии был водитель грузовика. Он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. Водителя фуры задержали. Он находится в специализированной палате под стражей полиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Кировоградской области в ДТП погиб водительВ Кировоградской области в ДТП погиб водитель
В Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатноВ Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатно
Украина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный КрымУкраина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный Крым
Общественный транспорт Киева дорожать не будетОбщественный транспорт Киева дорожать не будет
В Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных силВ Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных сил
Блок рекламы


Похожие новости
Водитель грузовика задержан за ДТП с маршруткой возле Чернигова, в котором погибли 13 человекВодитель грузовика задержан за ДТП с маршруткой возле Чернигова, в котором погибли 13 человек
В Житомирской области в ДТП погибли отец и двое детей, мать в больницеВ Житомирской области в ДТП погибли отец и двое детей, мать в больнице
В Кировоградской области в ДТП погиб водительВ Кировоградской области в ДТП погиб водитель
В Киеве обнаружили подпольный "сервисный центр МВД", продававший водительские права за $800В Киеве обнаружили подпольный "сервисный центр МВД", продававший водительские права за $800
В Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатноВ Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатно
100 тысяч внедорожников Jeep оказались опасными для водителей и пассажиров100 тысяч внедорожников Jeep оказались опасными для водителей и пассажиров
Водитель фуры, раздавившей такси с тремя людьми в Харькове, был под наркотиками, - полицияВодитель фуры, раздавившей такси с тремя людьми в Харькове, был под наркотиками, - полиция
Аэропорт "Борисполь" повысит уровень обслуживания пассажировАэропорт "Борисполь" повысит уровень обслуживания пассажиров
Производитель электромобилей Rivian превзошёл Volkswagen по величине капитализацииПроизводитель электромобилей Rivian превзошёл Volkswagen по величине капитализации
Пьяный водитель в Луцке на тротуаре насмерть сбил бывшего предстоятеля неканонической православной церквиПьяный водитель в Луцке на тротуаре насмерть сбил бывшего предстоятеля неканонической православной церкви
Последние новости
Подгружаем последние новости