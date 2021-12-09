ТОП-5 популярных кроссоверов с проблемными двигателями

В большинстве своем современные двигатели автомобилей менее надежны, чем силовые агрегаты, которые делали раньше. Это связано, прежде всего, с внедрением новых технологий. Эксперты журнала "За рулем" назвали пять популярных кроссоверов с самыми проблемными двигателями.

Так, эксперты журнала "За рулем" утверждают, что лучше не покупать кроссовер Peugeot 3008 с двигателем EP6. Этот силовой агрегат французы в 2006 году создали с немецкими инженерами компании BMW. У этого мотора, конечно, очень хорошие характеристики, но он оказался не сбалансированным.

Среди недостатков такого мотора: протечка масла и охлаждающей жидкости, быстрый износ натяжителя, растяжение цепи ГРМ, а также повышенный расход масла.

Не рекомендуют эксперты покупать Volkswagen Tiguan с 1,4-литровыми бензиновыми двигателями семейства EA111. Это семейство моторов начали делать в 2005 году. Мотор оказался инновационным, но, к сожалению, не очень надежным.

Среди недостатков: растяжение цепи ГРМ, "масложор" и требовательность к качеству топлива.

Вызывает нарекание и 2,0 л турбодизель серии N47, которым в 2007 году начали оснащать кроссовер BMW X3. У него повышенный риск перегрева, засорение трактов шлаками, быстрое растяжение цепи и требовательность к качеству топлива. А ведь мотор обладает хорошими характеристиками.

Также эксперты не рекомендуют покупать на вторичном рынке Opel Mokka с 1,4 л бензиновым турбодвигателем A14NET мощностью 140 л.с., который в 2009 году разработали инженеры Chevrolet.

Среди недостатков: слишком шумный, слишком быстро изнашивается помпа, протекание клапанной крышки и сальников коленвала. Но при должном уходе и своевременном устранении недостатков ресурс этого мотора может составить 300 тысяч километров.

Есть претензии также к Renault Duster с 1,5-литровым дизельным двигателем (K9K). Главная проблема - пьезоэлектрические форсунки. Также есть проблемы с турбонаддувом, поршнями и топливным насосом.

Но если менять масло каждые 5000 км, заправляться на фирменных АЗС, чаще сливать воду из фильтра-отстойника и регулярно менять фильтрующие элементы, следить за состоянием ремня ГРМ, то ресурс двигателя составит до 300 тысяч км.

Напомним, ранее мы рассказали, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.