Китайское предприятие Tesla способно ежегодно выпускать по 600 тысяч электромобилей

Китайское предприятие Tesla способно ежегодно выпускать по 600 тысяч электромобилей

Tesla приступила к строительству своего китайского предприятия в декабре 2018 года, а уже год спустя оно начало выпускать серийные электромобили. Сейчас оно выдаёт более 50 тысяч машин ежемесячно, технически обеспечивая возможность выпуска 600 тысяч электромобилей в год. Ни одно другое предприятие Tesla пока на это не способно.

Источник изображения: Electrek

Напомним, что по итогам текущего года руководство Tesla хотело бы вывести компанию на 1 млн ежегодно выпускаемых электромобилей, но предприятие в Шанхае оно уже официально называет своей крупнейшей площадкой, а также крупнейшим экспортёром продукции. Первоначально Илон Маск (Elon Musk) не планировал отправлять выпущенные в КНР электромобили за пределы страны, но конъюнктура рынка подтолкнула компанию к этому шагу. Протестные настроения в этом году на какое-то время снизили внутренний спрос на электромобили Tesla, да и конкуренты не сидели сложа руки, поэтому предприятие в Шанхае начало активно экспортировать электромобили местной сборки в Европу. Пока здесь выпускаются Model 3 и Model Y, но в будущем на конвейер предприятия может встать некая бюджетная модель, разработанная силами местных инженеров.

По информации китайских органов статистики, в ноябре предприятие Tesla в Шанхае выпустило 52 859 электромобилей. Из них 21 127 штук были отправлены на экспорт, а 31 732 экземпляра были реализованы на китайском рынке. В октябре Tesla реализовала 54 391 электромобиль китайского производства. По сути, компания уже сейчас способна производить более 600 тысяч машин на своём китайском предприятии, хотя функционировать оно начало лишь два года назад. Новая площадка в окрестностях Берлина должна начать полноценную работу в следующем году, и остаётся только догадываться, в какие сроки она сможет нарастить объёмы производства электромобилей для европейского рынка.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Кировоградской области в ДТП погиб водительВ Кировоградской области в ДТП погиб водитель
В Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатноВ Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатно
Украина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный КрымУкраина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный Крым
Общественный транспорт Киева дорожать не будетОбщественный транспорт Киева дорожать не будет
В Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных силВ Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных сил
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla без отзыва меняет неисправные камеры в некоторых Model S, X и 3Tesla без отзыва меняет неисправные камеры в некоторых Model S, X и 3
Зеленский пообещал украинцам кредиты под 5% в гривне на покупку электромобилейЗеленский пообещал украинцам кредиты под 5% в гривне на покупку электромобилей
Новая бета-версия FSD повысила точность распознавания объектов электромобилями TeslaНовая бета-версия FSD повысила точность распознавания объектов электромобилями Tesla
Tesla потребовала отмены пошлин на ввоз графита из Китая — он необходим для производства аккумуляторовTesla потребовала отмены пошлин на ввоз графита из Китая — он необходим для производства аккумуляторов
Китай построил тысячекилометровую железную дорогу в ЛаосКитай построил тысячекилометровую железную дорогу в Лаос
Осваивать китайский рынок электромобилей Toyota будет при помощи платформы BYDОсваивать китайский рынок электромобилей Toyota будет при помощи платформы BYD
Tesla официально перенесла штаб-квартиру в окрестности нового предприятия в ТехасеTesla официально перенесла штаб-квартиру в окрестности нового предприятия в Техасе
Работник автомойки в Киеве решил прокатиться на Tesla клиента и разбил ееРаботник автомойки в Киеве решил прокатиться на Tesla клиента и разбил ее
Xiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилейXiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилей
100 тысяч внедорожников Jeep оказались опасными для водителей и пассажиров100 тысяч внедорожников Jeep оказались опасными для водителей и пассажиров
Последние новости
Подгружаем последние новости