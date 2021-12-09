Китайское предприятие Tesla способно ежегодно выпускать по 600 тысяч электромобилей

Tesla приступила к строительству своего китайского предприятия в декабре 2018 года, а уже год спустя оно начало выпускать серийные электромобили. Сейчас оно выдаёт более 50 тысяч машин ежемесячно, технически обеспечивая возможность выпуска 600 тысяч электромобилей в год. Ни одно другое предприятие Tesla пока на это не способно.

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Напомним, что по итогам текущего года руководство Tesla хотело бы вывести компанию на 1 млн ежегодно выпускаемых электромобилей, но предприятие в Шанхае оно уже официально называет своей крупнейшей площадкой, а также крупнейшим экспортёром продукции. Первоначально Илон Маск (Elon Musk) не планировал отправлять выпущенные в КНР электромобили за пределы страны, но конъюнктура рынка подтолкнула компанию к этому шагу. Протестные настроения в этом году на какое-то время снизили внутренний спрос на электромобили Tesla, да и конкуренты не сидели сложа руки, поэтому предприятие в Шанхае начало активно экспортировать электромобили местной сборки в Европу. Пока здесь выпускаются Model 3 и Model Y, но в будущем на конвейер предприятия может встать некая бюджетная модель, разработанная силами местных инженеров.

По информации китайских органов статистики, в ноябре предприятие Tesla в Шанхае выпустило 52 859 электромобилей. Из них 21 127 штук были отправлены на экспорт, а 31 732 экземпляра были реализованы на китайском рынке. В октябре Tesla реализовала 54 391 электромобиль китайского производства. По сути, компания уже сейчас способна производить более 600 тысяч машин на своём китайском предприятии, хотя функционировать оно начало лишь два года назад. Новая площадка в окрестностях Берлина должна начать полноценную работу в следующем году, и остаётся только догадываться, в какие сроки она сможет нарастить объёмы производства электромобилей для европейского рынка.



