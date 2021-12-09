Камеры не панацея: в Украине увеличилось количество ДТП

По данным Opendatabot, в Украине с января по октябрь 2021 года зарегистрировали 154 480 дорожных аварий. Это на 14% больше, чем за такой же период 2020 года.

Камеры не панацея: в Украине увеличилось количество ДТП

Больше всего ДТП за первые десять месяцев 2021 года произошло в Киеве (31 730), Одесской области (12 768), Киевской области (11 562) и в Днепропетровской области (10 370). Меньше всего – в Луганской области (708), Сумской области (1803), Кировоградской области (1835) и в Черновицкой области (1870).

Нужно отметить, что в Киеве с января по октябрь 2021 года количество ДТП увеличилось на 18,08% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а в Киевской области – увеличилось на 21,73%. И это при том, что именно в этих регионах первыми начали появляться на дорогах камеры автофиксаций нарушений ПДД.

На украинских дорогах сейчас установлено около 250 камер автофиксации нарушений ПДД. К 2024 году их должно быть в несколько раз больше. Если быть более точным, то, к 2024 году в Украине будет около 1,5 тысячи таких систем.

Камеры фиксируют автомобили, которые едут с превышением скоростного режима. Но в 2022 году их функционал расширят. В частности, они начнут фиксировать выезд на полосу встречного движения и проезд на красный сигнал светофора.

Напомним, ранее патрульная полиция рассказала водителям, что делать, если попал в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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