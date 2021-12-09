Электромобильный проект Apple продолжает терять ключевых специалистов

Принято считать, что в недрах секретных лабораторий Apple уже на протяжении семи лет ведётся разработка технологий, которые позволят создать электромобиль и наделить его высокой автономностью в управлении. Инициатива характеризуется большой текучкой кадров, и недавно Apple покинули ещё три специалиста, которые надеются применить свои таланты в компаниях другого профиля.

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Как сообщает Bloomberg, в поисках лучшей доли Apple недавно оставил Эрик Роджерс (Eric Rogers), который руководил разработкой радарных систем. Он присоединился к коллективу молодой компании Joby Aviation, разрабатывающей летательные аппараты. Алекс Кларабут (Alex Clarabut), руководивший разработкой аккумуляторных систем Apple , тоже перешёл на работу в компанию подобного профиля — Archer Aviation. К нему присоединился и Стивен Спитери (Stephen Spiteri), который в Apple специализировался на разработке аппаратного обеспечения.

Ранее к команде Archer Aviation примкнул другой бывший специалист Apple — Михаэль Швекуч (Michael Schwekutsch), которому на новом месте работы предложили пост старшего вице-президента. Некоторые сотрудники Apple предпочли перейти на работу в Rivian — калифорнийскую компанию, выпускающую электрические пикапы и кроссоверы, которая недавно удачно вышла на фондовый рынок.

С другой стороны, автомобильная инициатива Apple продолжает привлекать новых специалистов. Возглавлявший до этого компанию Canoo Ульрих Кранц (Ulrich Kranz) перешёл в Apple , он также имеет опыт руководства процессом разработки электромобилей в BMW. Си-Джей Мур (CJ Moore) перешёл в Apple из компании Tesla. Сейчас электромобильным проектом Apple , как считается, руководит Кевин Линч (Kevin Lynch), который параллельно занимается носимой электроникой и программным обеспечением медицинской направленности. Неофициальные источники продолжают утверждать, что Apple намеревается представить автономный электромобиль к 2025 году. По предварительным данным, он может лишиться привычных органов управления в виде руля и педалей.



