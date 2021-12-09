В Украине резко увеличилась регистрация б/у автомобилей

По данным Укравтопрома, в ноябре 2021 года в Украине зарегистрировали 58,3 тысячи б/у автомобилей, которые ввезли из-за границы. Это на 81% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года и на 4% больше, чем в октябре 2021 года.

В Украине резко увеличилась регистрация б/у автомобилей

Чаще всего в ноябре 2021 году в Украину ввозили автомобиль Volkswagen Passat. В ноябре около 4 тысяч "Пассатов" получили украинскую прописку.

На втором месте Volkswagen Golf. В ноябре в нашей стране зарегистрировали 3 377 подержанных "Гольфов". Третье место занял Renault Megane (3 225).

В пятерку самых популярных евроблях в ноябре также вошли Skoda Octavia (2 523) и Ford Focus (1 781).

Всего с января по ноябрь 2021 года в Украине зарегистрировали 470 тысяч б/у автомобилей, которые ввезли из-за границы. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что в 2022 году в Украине стоимость б/у автомобилей может увеличиться на 25-30%. По его словам, в Европе из-за глобального дефицита микрочипов образовались очереди на новые автомобили. Это привело к тому, что увеличилась стоимость б/у автомобилей на 25-30%. В 2022 году эти автомобили начнут привозить в Украину.

Напомним, ранее стало известно, можно ли в Украине купить б/у автомобиль в хорошем состоянии за 5 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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