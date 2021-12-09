В Украине среди водителей распространилась афера с правами
Иностранцы могут работать курьерами на доставке, такси и так далее. Есть мнение, что для того, чтобы устроиться на работу они подделывают водительские удостоверения
Стало известно, что на территории Украины начали подделывать водительские права. Сотрудники правоохранительных органов начали усердно и тщательно проверять водительские права, так что нужно быть к этому готовыми.
Соответствующую публикацию обнародовали на портале «Обозреватель»
Есть информация о том, что на данный момент есть очень много поддельных прав. Ситуация с поддельными документами начинает разрастаться по всей стране, а полиция начала проверять водителей на подлинность их водительских прав.
Если взять за основу то, что на территории Украины находится очень много иностранцев, то можно понять, что выходцы из разных стран работают в Украине водителями в популярных службах перевозок. Они могут работать курьерами на доставке, такси и так далее. Есть мнение, что для того, чтобы устроиться на работу они подделывают водительские удостоверения.
Кроме этого, есть информация, что водителя, работающие в такси зачастую становиться виновниками ДТП. Есть очень много случаев, в которых аварии заканчиваются с летальным исходом.
Люди, которые приехали из заграницы работают карьерами, и они часто нарушают ПДР.
Есть один пример, который случился 7 декабря. В пресс-службе патрульной полиции Киева рассказали, что они задержали правонарушителя. Полицейские остановили на бульваре Дружбы Народов автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил ПДР.
За рулем сидел 20-тилетний иностранец, который показал свои права. Его водительское удостоверение сразу же вызвало подозрения
После того, как полиция проверила удостоверение, оказалось, что уже есть такой же документ, который выдан украинке в Днепропетровской области.
На водителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 126.