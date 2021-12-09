В Украине среди водителей распространилась афера с правами

Иностранцы могут работать курьерами на доставке, такси и так далее. Есть мнение, что для того, чтобы устроиться на работу они подделывают водительские удостоверения

Стало известно, что на территории Украины начали подделывать водительские права. Сотрудники правоохранительных органов начали усердно и тщательно проверять водительские права, так что нужно быть к этому готовыми.

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