Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Тернополя, пострадали 9 человек

Среди пострадавших - водители обоих транспортных средств.

8 декабря в Тернопольской области произошла авария с участием рейсового автобуса. В результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz, следовавшего по маршруту "Тернополь-Кременец", и автомобиля Volkswagen Passat, пострадали девять человек.

ДТП произошло 8 декабря около 17:00 вблизи села Лозовая под Тернополем, информирует пресс-служба областной полиции.

"По предварительной информации, за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились 9 пострадавших, среди них - водитель маршрутки, курсировавшей из Тернополя в Кременец", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции сообщили, что, предварительно, легковой автомобиль не учел дорожного положения и резко выехал на встречную полосу, совершая обгон. Там он столкнулся с пассажирским рейсовым автобусом, пишет ZAXID.NET.

Предварительно известно, что сильно пострадали два водителя. Их пытаются опросить следователи.

Напомним, что 7 декабря возле села Брусилов в Черниговском районе на дороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП погибли 13 человек, еще семерых госпитализировали в тяжелом состоянии.

В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что виновником аварии был водитель грузовика. Он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. Водителя фуры задержали. В настоящее время он находится в специализированной палате под охраной полиции.

В то же время "Суспильне" со ссылкой на очевидца происшествия сообщило, будто водитель фуры говорил, что перед ним начали останавливаться легковые автомобили и грузовик занесло при торможении.

В Черниговской области из-за аварии 8 декабря объявили днем траура.

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