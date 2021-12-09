Новый бюджетный Dacia разочаровал в краш-тестах

Новейший бюджетный электромобиль Dacia Spring, продажи которого начались всего несколько месяцев назад, разочаровал в европейских краш-тестах Euro NCAP. Он получил всего одну звезду за безопасность (высшая оценка – пять звезд).

Показатели Spring в краш-тестах названы "явно проблематичными". Есть высокий риск опасных для жизни травм груди водителя и головы заднего пассажира при лобовом ударе. При боковом ударе защита груди минимальная. В целом этот электрокар получил только 1 звезду за безопасность, что, конечно, является плохим результатом.

Впрочем, у нового Renault Zoe результаты в этих краш-тестах еще хуже. Этот французский электромобиль не получил ни одной звезды. Это третий автомобиль, который в краш-тестах Euro NCAP получил 0 звезд. Ранее эти тесты с треском провалили Fiat Panda и Punto.

"У этих автомобилей защита пассажиров хуже, чем у любого другого транспортного средства, которое мы тестировали за последние многие годы. Цинично предлагать потребителям доступный электромобиль, водитель и пассажиры которого имеют повышенный риск травм в случае ДТП", - сказал Мишель ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP.

В Европе продажи Dacia Spring начались весной 2021 года. Это самый доступный электромобиль на европейском рынке. Он стоит от 10 900 евро. Его длина составляет 3734 мм, ширина – 1770, мм, высота - 1516 мм, а колесная база - 2423 мм.

Электрическая силовая установка состоит из электромотора мощностью 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента, и аккумуляторной батареи на 26,8 кВт/ч. Запас хода – 295 км.

Ранее сообщалось, что Dacia Duster нового поколения, который появится в 2024 году, получит гибридную силовую установку, но останется бюджетным.