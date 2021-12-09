Шмыгаль рассказал, где в Украине построят первый автобан

Первым автобаном в Украине, который будет находиться в концессии у частного инвестора, станет дорога "Краковец – Броды – Ровно". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль назвал "экономическим преступлением" против государства то, что за 30 лет независимости в Украине до сих пор не появился ни один автобан.

"Строительство концессионного автобана – один из самых ожидаемых проектов для нашей страны", – подчеркнул премьер-министр.

К сожалению, Шмыгаль не стал вдаваться в подробности о том, какие договоренности были достигнуты во время совещания по строительству автобана "Краковец – Броды – Ровно". Также не известно, когда начнется его строительство.

Ранее сообщалось, что еще один концессионный автобан должен будет соединить Львов, Закарпатье и Венгрию.

Нужно отметить, что водителям за проезд по дорогам, отданным в концессию, платить не придется. За них заплатит государство. Но в Украине также будут и платные автобаны (параллельно с ними должны быть обычные бесплатные дороги). Предполагается, что за проезд по частным автобанам украинцам придется платить 75 гривен за 100 километров.

Напомним, ранее в Украине определили шесть автомобильных дорог, которые реконструируют за счет частных инвестиций.